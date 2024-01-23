كييف: قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن عدد قتلى الضربات الروسية على أوكرانيا الثلاثاء ارتفع إلى 18 قتيلا و130 جريحا، مشيرًا إلى أن الحصيلة يمكن أن ترتفع.

وأشار زيلينسكي عبر حسابه على تيليغرام إلى استهداف أكثر من 200 موقع مختلف، بما في ذلك 139 مبنى سكنيا في ضربات أصيب فيها 130 شخصا، وجميعهم يتلقون المساعدة اللازمة، فيما قٌتل 18 شخصا".

واستهدفت الضربات العاصمة كييف ومدينة خاركيف في شمال شرق البلاد في يوم دامٍ مع مرور نحو عامين على بدء الغزو الروسي.

وأضاف زيلينسكي أن خاركيف تعرضت لأضرار بالغة بشكل خاص، ونبّه إلى أن "عدد القتلى قد يرتفع".



البحث بين الأنقاض

وقال زيلينسكي إن العمل ما زال جارياً بين أنقاض "مبنى شاهق عادي" في خاركيف وجهود البحث مستمرة. مشيرًا إلى أن روسيا أطلقت "أكثر من 40 صاروخا" على أوكرانيا.

وتوعد بالانتقام قائلا "ليعلموا هناك، في روسيا، أن الشخصية الأوكرانية تعرف كيف تذهب إلى مدى بعيد بما فيه الكفاية للرد".

وأضاف "الحرب الروسية ستعود بالتأكيد إلى موطنها، من حيث جاء هذا الشر... هناك، في روسيا".