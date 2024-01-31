إيلاف من بيروت: أرسلت دولة الإمارات سفيرا إلى دمشق للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع السوري في 2011. وقدم السفير الإماراتي الجديد حسن الشحي أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مقر الوزارة الثلاثاء، بحسب "فرانس 24".

واستأنفت سوريا العلاقات الدبلوماسية مع المنطقة العربية تدريجيا في السنوات الأخيرة، بعدما استدعت دول عربية كثيرة سفراءها وأغلقت مقار السفارات، ردا على حملة قمع شنها الرئيس بشار الأسد على احتجاجات ضده في 2011.

وهذه تعد إشارة جديدة إلى تحسن علاقات سوريا مع المنطقة العربية.

واستأنفت سوريا العلاقات الدبلوماسية مع المنطقة العربية تدريجيا في السنوات الأخيرة، بعدما استدعت دول عربية كثيرة سفراءها وأغلقت مقار السفارات، ردا على حملة قمع شنها الرئيس بشار الأسد على احتجاجات ضده في 2011.

وزار الأسد الإمارات في عام 2022 في أول رحلة له إلى دولة عربية منذ اندلاع الصراع، ومرة أخرى في عام 2023 حين مهد زلزال مدمر أودى بحياة الآلاف في سوريا الطريق لاستئناف العلاقات العربية مع الأسد.

بعد أشهر، ألغت الجامعة العربية قرار تعليق عضوية سوريا بعد استمراره لأكثر من عقد. وفتحت السعودية الباب أمام حوار محتمل مع دمشق، خاصة بشأن القضايا الإنسانية.

وبحسب "فرانس 24"، ذكرت صحيفة الوطن السورية أن الرياض سترسل سفيرا إلى دمشق في وقت قريب.