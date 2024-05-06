موسكو: قُتل ستة أشخاص على الأقل وأُصيب 35 آخرون صباح الاثنين في هجوم بطائرات مسيّرة متفجّرة في منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا والمستهدفة بانتظام بضربات من كييف، حسبما قال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف.

وقال غلادكوف على تلغرام "هوجمت شاحنتان صغيرتان (...) كانتا تقلّان موظفين نحو مكان عملهم وسيارة، من قبل الجيش الأوكراني بواسطة مسيّرات انتحارية".

وأضاف "توفي ستة أشخاص (...) وأُصيب 35 شخصًا بينهم رجل في وضع صعب" فيما الجرحى الآخرين أُصيبوا "بجروح خطيرة نوعًا ما بسبب الشظايا ونقلهم مسعفون إلى مراكز طبية في المنطقة".

نوّه إلى أن "طفلَين يعانيان من جروح سطحية".

وأشار إلى أن الهجوم حدث قرب قرية بيريوزوفكا القريبة من الحدود الأوكرانية.

ولفتت السلطات المحلية إلى أن المركبات المستهدفة كانت لشركة محلية لانتاج اللحوم وكانت تقلّ موظفين.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية المسؤولة عن التحقيقات الكبيرة في البلد، تحقيقًا في الهجوم.

الرد الأوكراني

ويأتي هذا الهجوم الأوكراني عشية تنصيب فلاديمير بوتين الذي سيبدأ رسميًا ولايته الرئاسية الخامسة الثلاثاء، وقبل ثلاثة أيام من احتفالات التاسع من أيار (مايو) بانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وألغت السلطات جزءًا من الاحتفالات التي تستقطب بالعادة حشودًا كبيرة في جميع أنحاء البلاد، لأسباب أمنية متعلقة خصوصًا بالحرب في أوكرانيا.

وتؤكد أوكرانيا أنها تواجه كل ليلة تقريبًا هجمات جوية تنفّض أحيانا بعشرات الصواريخ والمسيرات تستهدف بصورة خاصة المدن.

وترد القوات الأوكرانية منذ أشهر على الضربات الروسية بشن هجمات بالمسيّرات والصواريخ داخل الأراضي الروسية موقعة قتلى بين المدنيين. وتستهدف هذه الهجمات بصورة خاصة منطقة بيلغورود الروسية الحدودية.

في 30 كانون الأول (ديسمبر)، تعرضت بيلغورود لهجوم أوكراني أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من مئة. وجاء هذا الهجوم الذي يعدّ الأعنف على الأراضي الروسية منذ بدء الحرب عام 2022، رداً على قصف روسي مكثف طال مدناً أوكرانية.