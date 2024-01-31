موسكو: رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من الضروري نقل خط المواجهة إلى مسافة تحمي سلامة المدن المسالمة من القصف، كما تضمن المنطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا سلامة المدن الحدودية.

وأكد بوتين في اجتماع مع المندوبين ردا على سؤال حول خط المواجهة والمنطقة منزوعة السلاح، قائلا: "من الضروري نقل خط المواجهة إلى مسافة تحمي الأراضي الروسية من قصف الأسلحة الغربية".

وأضاف: "يجب أن تكون المنطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا على مسافة تضمن سلامة المدن المسالمة من القصف".

وتقدم فلاديمير بوتين بالشكر لمندوبيه في الانتخابات لدعمهم في مرحلة وصفها بالمهمة والصعبة للغاية من تنمية البلاد وتعزيز سيادتها.

الغرب يرفض التسوية

هذا وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الغرب لم يأخذ حتى بالاعتبار مبادرات البرازيل وجنوب أفريقيا للتسوية في أوكرانيا خلال لقاءات ما يسمى بصيغة السلام الأوكرانية.

وتستمر الضغوط الروسية على الجبهات والمحاور مع أوكرانيا التي تستهدف بدورها المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ بشكلٍ يومي.



هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن قواتها قامت بتحييد نحو 895 جنديًا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة، كما تمكنت من تدمير نظام "IRIS-T" ألماني الصنع للصواريخ المضادة للطائرات.