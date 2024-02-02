واشنطن: أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن النزاع في أوكرانيا يعود بالفائدة على الولايات المتحدة اقتصاديا، ويعزز صناعة الدفاع الأميركية.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "واشنطن إكزامينر" الخميس: "أوكرانيا صفقة جيدة بالنسبة للولايات المتحدة".

وأكد أن "معظم الأموال التي تخصصها واشنطن لكييف تستثمر في صناعة الدفاع الأميركية ما يجعلها أقوى".

وأشار ستولتنبرغ على خلفية الانتقادات الموجهة للحلف من قبل الحزب الجمهوري إلى أن عضوية "الناتو" مفيدة لأمن الولايات المتحدة.



شكوك حول ترامب

يذكر أن ستولتنبرغ أعرب في مقابلة سابقة مع صحيفة "بوليتيكو" عن شكوكه في احتمال انسحاب الولايات المتحدة من "الناتو" إذا فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وكان ترامب قد صرّح بأنه لا يثق بمساعدة الحلف في حال تعرض بلاده لهجوم.