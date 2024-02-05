تل أبيب: كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، ان مصر أكدت لإسرائيل أن السلطة الفلسطينية هي التي ستدير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وأبدت استعدادًا لتقديم مساعدة أمنية للفلسطينيين.

وبحسب ما ذكرته "الهيئة"، فقد وصلت رسالة من مصر إلى تل ابيب، حملت تأكيدًا بأن السلطة الفلسطينية ستخضع لإصلاحات في بنيتها، وستدير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين حماس وإسرائيل.

وعلقت هيئة البث الإسرائيلية على هذا الخبر باعتباره تأكيدًا من القاهرة على أنها سترسل قوات شرطة إلى قطاع غزة لمساعدة السلطة الفلسطينية في حال طلبت ذلك، وليس بناء على طلب إسرائيلي.