تل أبيب: أشارت القناة الإسرائيلية "13" إلى تقرير عبري أفاد بأن إسرائيل والولايات المتحدة ناقشتا خلال الأيام الأخيرة اتفاقا لـ"نفي كبار قادة حماس" كجزء من صفقة واسعة.

و قالت القناة إن "القضية طُرِحَت خلال الاجتماعات التي أجراها الوزير الإسرائيلي رون درمر مع كبار موظفي الإدارة الأميركية في واشنطن".

ونقلت عن مصدر مطلع على التفاصيل أنه "طرح احتمال استسلام ونفي كبار قادة حماس خلال محادثات بين إسرائيل ومسؤولين أميركيين، لكن الأمر مرتبط بالتقدم نحو صفقة المختطفين".

أحاديث مغلقة

وتقول الأنباء الواردة إن مسؤولين مقرّبين من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد أشاروا إلى أحاديث مُغلقة تُعتَبَر جيدة جدًا من ناحية إسرائيل، باعتبار "النفي يعني نهاية لقيادة حماس".

وقال نتنياهو الثلاثاء، في تعليق يأتي بعد تسليم "حماس" ردها على مقترح الهدنة إن إسرائيل ستواصل القتال بغزة "حتى تحقيق النصر".

رد حماس

وسلمت حركة حماس الثلاثاء ردها على اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور مع قياديي الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وأشار أنتوني بلينكن إلى أن الإدارة الأميركية تراجع رد "حماس" وستتم مناقشته مع الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء. وأردف: "ما زلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن وضروري".

وقال مصدر مسؤول في حماس أن المشاورات الوطنية أدخلت تعديلات على مقترح باريس بجداول زمنية واضحة وتتعلق بوقف إطلاق النار والإعمار وعودة النازحين وتوفير الإيواء العاجل وإخراج الجرحى ورفع الحصار.

بدوره، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية أن رد حماس على الاتفاق الإطاري يجعل قطر متفائلة.