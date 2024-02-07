واشنطن: اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن رد حماس على إطار اتفاق لوقف النار في غزة مبالغ فيه بعض الشيء. وقال في تصريحات صحفية، الثلاثاء: "سنواصل التفاوض".

وإذ رفض بايدن الدخول في المزيد من التفاصيل حول اتفاق الإطار والمفاوضات المستمرة بشأن الرهائن، ألمح بأن هناك بعض التحرك إزاء اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف القتال في غزة".

بلينكن سيناقشه في تل أبيب

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد علّق على رد حماس قائلاً إنه سيناقش الموضوع مع الحكومة الإسرائيلية الأربعاء، مشددًا على أنه "من الضروري التوصل إلى اتفاق".

وأضاف بلينكن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في الدوحة الثلاثاء، بعيد إعلان رئيس حكومة قطر عن تلقي الرد من حماس: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. ونحن نركز حاليًا على إدخال المزيد من المساعدات الى قطاع غزة، ونسعى بجهد لحلٍّ طويل الأمد عبر اتفاق يؤمن السلام الدائم في المنطقة".