إيلاف من دبي: كشف الجيش الإسرائيلي الأربعاء عن وثائق قال إنه وجدها في الأنفاق التي تمكن من الدخول إليها في حملته البرية في قطاع غزة، وعن مبالغ مالية قال إنها جزء من تمويل إيراني لحماس ولقادتها في غزة، وفي مقدمهم يحيى السنوار.

ففي تغريدة على منصة أكس، يقول أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للاعلام العربي: "ننشر اليوم جزءًا من المعلومات الاستخبارية التي عثرت عليها قواتنا والتي تدل على العلاقة المباشرة بين ايران وحماس عامة وبين ايران ويحيى السنوار خاصة".

#عاجل ننشر اليوم جزء من المعلومات الاستخبارية التي عثرت عليها قواتنا والتي تدل على العلاقة المباشرة بين ايران وحماس عامة وبين ايران ويحيى السنوار خاصة.



⭕️لقد عثرنا على مستند رسمي صادر عن حماس ومؤرخ في عام 2020 والذي يتضمن تفاصيل المبالغ المالية التي تم تحويلها من إيران من العام… pic.twitter.com/Ovc1M4u5Fz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 6, 2024

يضيف في تغريدته التي أرفقت بصور وقاطع مصورة: "عثرنا على مستند رسمي صادر عن حماس ومؤرخ في عام 2020 والذي يتضمن تفاصيل المبالغ المالية التي تم تحويلها من إيران من العام 2014 إلى 2020 لاستخدام حماس، ولاستخدام قائد حماس يحيى السنوار الشخصي"، مستخلصًا أن مبلغ 150 مليون دولار قد أرسل من إيران إلى حماس.

يتابع أدرعي: "عثرنا كذلك في نفس المجمع تحت الأرض على خزنة احتوت على أكثر من 20 مليون شيكل نقدًا والتي كانت مخصصة لاستخدام السنوار الشخصي".

وبحسبه، تنضم هذه المبالغ إلى عشرات الملايين من الشواقل التي عثر عليها الجيش الإسرائيل في أنفاق حماس. يقول: "إنها ظاهرة تكرر نفسها حيث تم الاحتفاظ بمبلغ من الأموال النقدية التابعة للمنظمة، بأحجام كبيرة في مجمعات منظمة تحت الأرض لاستخدام قادة الحركة".

ويختم أدرعي تغريدته بالقول إن قادة حماس استثمروا الأموال من أجل بقائهم الشخصي مع أفراد عائلتهم تحت الأرض.

وكانت "إيكونوميست" البريطانية قد أوردت سابقًا أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن تمويل حماس الخارجي يصل إلى نحو 750 مليون دولار سنوياً، "بعض هذا المبلغ يأتي من حكومات صديقة، في مقدمها إيران. وتعتقد أميركا أن نظام الملالي في طهران يقدم 100 مليون دولار للجماعات الإسلامية الفلسطينية على شكل مساعدات عسكرية".