إيلاف من بيروت: في جولة ثانية من الانتقام الأميركي من الجماعات الإيرانية في العراق، التي تتهمها واشنطن بشن هجمات على قواعدها في وسريا والعراق والأردن، آخرها على قاعدة البرج 22 على الحدود الأردنية السورية، تولّت مسيّرة أميركية مساء الأربعاء اغتيال قيادي في حزب الله العراقي في شرق بغداد.

فقد أعلن الجيش الأميركي قتل قيادي في فصيل موال لإيران، متورط بشن هجمات على القوات الأميركية، فيما أعلن حزب الله العراقي سقوط أبو باقر الساعدي وبعض معاونيه في الغارة، من دون أن تكشف عن هوياتهم. إلا أن وكالة أنباء العالم العربي نسبت إلى مصدر في الفصائل المسلحة تأديه مقتل قياديين اثنين في حزب الله العراقي في الغارة، والقتيل الثاني هو أركان العلياوي، مسؤول جمع المعلومات في الحزب نفسه.

USCENTCOM Conducts Strike Killing Kata’ib Hezbollah Senior Leader



At 9:30 p.m. (Baghdad Time) February 7, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a unilateral strike in Iraq in response to the attacks on U.S. service members, killing a Kata’ib Hezbollah commander… pic.twitter.com/Zhkjimx5UG