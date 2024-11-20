إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن إلغاء سفن حربية وعشرات المروحيات العسكرية وأسطول من الطائرات بدون طيار لتوفير المال على الرغم من التهديدات في الخارج.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة، على لسان وزير الدفاع جون هيلي في بيان أمام مجلس العموم، البوم الأربعاء، قائلاً إنها ستوفر ما يصل إلى نصف مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وستلغي المملكة المتحدة خمس سفن حربية وعشرات المروحيات العسكرية وأسطول من الطائرات بدون طيار لتوفير المال على الرغم من التهديدات المتزايدة من روسيا والحرب المستعرة في أوروبا.

ووصف وزير الدفاع المعدات التي سيتم إلغاؤها بأنها "عتيقة" وقال إن القرار "السليم" بتقاعدها كان متأخرًا منذ فترة طويلة.

إعادة هيكلة

أشار إلى أن القرار كان جزءًا من خطة لإعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة، والتي تم تقليص حجمها بشكل كبير بالفعل بعد عقود من التخفيضات لتوفير التكاليف، مع وجود قدرات جديدة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ لتحل محل الفجوات.

وقال السيد هيلي في بيان مكتوب صدر في نفس الوقت الذي ألقى فيه كلمته أمام أعضاء البرلمان: "إننا نواجه تهديدات عالمية متزايدة، الحرب في أوروبا، والعدوان الروسي المتزايد، والصراع في الشرق الأوسط والتكنولوجيا التي تغير طبيعة الحرب. ونتيجة لذلك، يحتاج الدفاع إلى زيادة المرونة والاستعداد للمستقبل". لكن في الوقت نفسه، قال إن ميزانية الدفاع تواجه "ضغوطًا مالية خطيرة".

وكرر تعهده بأن الحكومة ستحدد مسارًا لرفع ميزانية الدفاع إلى 2.5٪ من الدخل القومي - ولكن مرة أخرى دون تحديد موعد.

وأوضح وزير الدفاع ما يعنيه "القرارات الصعبة" في الواقع. وقال: "لضمان الحفاظ على أمن بريطانيا في الداخل وقوتها في الخارج في عالم متغير، يحتاج الدفاع إلى إجراء تغييرات أيضًا. هناك حاجة إلى قرارات صعبة".

أسلحة خارج الخدمة

وفي الآتي قائمة بالأسلحة التي سيتم إخراجها من الخدمة:

• سفينتا الهجوم البرمائيتان التابعتان للبحرية الملكية، إتش إم إس ألبيون وإتش إم إس بولوارك. سيتم إخراجها من الخدمة في نهاية العام - قبل حوالي عقد من الوقت المحدد في ضربة لقدرة مشاة البحرية الملكية على شن هجمات برية من البحر.

• أسطول من 17 طائرة هليكوبتر من طراز Puma تابعة لسلاح الجو الملكي، بالإضافة إلى 14 من أقدم طائرات الهليكوبتر من طراز Chinook التابعة للجيش

• أسطول من 47 طائرة بدون طيار من طراز Watchkeeper - تبلغ قيمة كل منها حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني - بعد ست سنوات فقط من دخولها الخدمة

• HMS Northumberland، وهي فرقاطة من طراز 23، تحتاج إلى إصلاحات مكلفة وقد عملت بالفعل بشكل جيد بعد تاريخ خروجها من الخدمة لمدة 18 عامًا

• سفينتان كبيرتان مساعدتان للأسطول الملكي، RFA Wave Knight وRFA Wave Ruler - سفن تحمل الوقود والإمدادات لتمكين حاملات الطائرات التابعة للبحرية الملكية من العمل في جميع أنحاء العالم.

مراجعة جديدة

وياتي القرار قبل خطة الحكومة لنشر مراجعة جديدة شاملة للدفاع في الربيع، والتي يتم وضعها من قبل فريق خارجي ومن المتوقع أن توصي بتغييرات واسعة النطاق في جميع أنحاء الجيش والبحرية الملكية والقوات الجوية الملكية.

وتقول وزارة الدفاع إن المعدات التي يتم إلغاؤها - المصطلح المستخدم هو "التقاعد السريع" - تم اختيارها لأنها عفا عليها الزمن ويحتاج القادة العسكريون إلى التركيز على الأموال المحدودة والأفراد بدلاً من ذلك على أنظمة الأسلحة الأكثر ملاءمة للحرب الحديثة.

ومع ذلك، أثبتت حرب روسيا في أوكرانيا أن الأسلحة القديمة التي عفا عليها الزمن أفضل من عدم وجود أسلحة على الإطلاق.

واعتمدت القوات المسلحة الروسية بشكل كبير على الدبابات القديمة والمدفعية والمروحيات للقتال بعد تدمير الأسلحة التي استخدمتها في الأسابيع والأشهر الأولى من الحرب.

ويستغرق بناء السفن الحربية والمروحيات سنوات.