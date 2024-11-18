تكريم إيلاف في الرياض ولندن بجائزة مرموقة احتفاءً بدورها الرائد في الصحافة الرقمية

إيلاف من لندن: تقديرًا لإسهاماتها الاستثنائية في مجالات الثقافة والابتكار، كرّمت صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود خمس مؤسسات بارزة، على رأسها صحيفة "إيلاف" الالكترونية ممثلة بالناشر ورئيس التحرير عثمان العمير. الحدث الذي انطلق من الرياض بانعقاد منتدى النساء المبدعات في الرياض خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، امتد إلى لندن هذا الشهر، حيث شهد تسليم إيلاف جائزة التميز.



العمير يلقي كلمة شكر بمناسبة تسلمه درع التكريم

الدرع الذي تسلمته إيلاف يروي حكاية السعودية في التقدم والريادة، ويتمثل في ورقة نقدية سعودية خاصة، مكسوّة بذهب 24 قيراطًا، استحضارًا للعملة النقدية التي أطلقتها السعودية احتفاء بقيادتها لمجموعة قمة العشرين 2020.



جائزة التميز تكشف رحلة إيلاف في دعم الثقافة والابتكار

ويجسد الدرع الذي حازت عليه "إيلاف" رؤية السعودية الطموحة نحو مستقبل يقوم على التقدم والشراكة. من الرياض إلى لندن، كان هذا الحدث رمزًا لتقدير عالمي بمساهمات "إيلاف" في الإعلام الحديث، وتأكيداً لاستمرار المملكة العربية السعودية في دعم التميز الثقافي والإبداع.

إنجاز إعلامي

تتألق "إيلاف"، التي أسسها عثمان العمير قبل أكثر من عقدين لتكون أول صحيفة إلكترونية عربية، كمنارة حقيقية للابتكار الصحفي، حين جرى تكريمها بجائزة التميز. ويعكس التكريم عمق تأثير "إيلاف" في المشهد الإعلامي ويبرز إسهامها في تعزيز الحوار بين الثقافات، تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

لندن تستقبل اللحظة

تسلم عثمان العمير الدرع التكريمي خلال ندوة خاصة انعقدت في لندن، من ضمن فعاليات منتدى النساء المبدعات. وكان لهذا التكريم في بريطانيا معنى خاصاً، إذ سلمت أولغا بالاكليتس، الرئيسة التنفيذية لمنتدى النساء المبدعات، الجائزة نيابة عن الأميرة نورة. وقد جسدت هذه اللحظة الامتداد العالمي لرسالة "إيلاف"، مسلطة الضوء على أهمية مساهماتها في الساحة الإعلامية الدولية.

عثمان العمير: رائد الإعلام الحر

ويشيد تقرير لمجلة Parliamentary Society البريطانية بجهود عثمان العمير، واصفًا إياه بأنه الداعم الدائم للصحافة المستقلة. ويضيف التقرير أن العمير الذي كرس مسيرته لتعزيز الحوار بين الثقافات، أرسى معايير جديدة في الإعلام العربي. وتحت قيادته، تحولت "إيلاف" إلى منبر يجذب ملايين القراء حول العالم.

شريك للإبداع والتقدم

تكريم "إيلاف" جاء كجزء من فعاليات منتدى النساء المبدعات 2024، الذي جمع في الرياض نخبة من القياديين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا على أهمية الإعلام في نشر رسائل الإبداع والتقدم.

المنتدى، الذي أقيم الشهر الماضي تحت رعاية الأميرة نورة، كرّم شخصيات بارزة في القيادة النسائية، ما ينسجم مع رؤية المملكة لدعم التميز في مختلف القطاعات.



العمير: إيلاف كانت وستظل مشروعاً ينبض بروح التجديد

رؤية متكاملة للمستقبل

هذا التكريم لم يكن مجرد احتفاء بإنجاز إعلامي، بل هو انعكاس لالتزام السعودية بإعلاء قيم التميز والابتكار والشراكات العالمية.

بمناسبة تكريم "إيلاف"، عبّر عثمان العمير، الناشر ورئيس التحرير، عن امتنانه وتقديره قائلاً: "إن هذا التكريم ليس مجرد لحظة احتفاء، بل يمثل اعترافاً برحلة طويلة خضناها نحو الابتكار، والالتزام بنقل الحقيقة وتعزيز الحوار بين الثقافات. 'إيلاف' كانت وستظل مشروعًا ينبض بروح التجديد، ويواكب تطلعات قرّائنا في كل أنحاء العالم، ويساهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة لمستقبل إعلامي شامل ومتقدم".

تأكيد على رؤية مستقبلية

بهذه الكلمات، وضع العمير حجر أساس آخر لمسيرة "إيلاف"، مؤكّدًا أن التميز لا ينحصر في الجوائز، بل هو أسلوب حياة ورؤية نحو مستقبل تتسع فيه الآفاق، تحت راية الابتكار والتعاون الدولي.