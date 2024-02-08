إيلاف من بيروت: وصف جندي روسي من اللواء الخامس الآلي كيف زُج جنود وحدته، الذين يعاني العديد منهم أمراضًا خطيرة مثل السل وفيروس نقص المناعة البشرية، في القتال على الخطوط الأمامية واستخدموا "وقودًا للمدافع".

ففي مكالمة اعترضتها الاستخبارات العسكرية الدفاعية الأوكرانية، اتهم هذا الجندي قادته العسكريين بالتسبب بمقتل رجالهم من دون أي جدوى، موجهًا الاتهام إلى الضباط: "خسرتم الحرب اللعينة، قتلتموهم جميعًا، أيها الأوغاد، ألقيتوهم هناك وقودًا للمدافع".

يضيف قائلاً إن العديد من العسكريين الذين تم استدعاؤهم للخدمة في المنطقة العسكرية الجنوبية يعانون أمراضًا خطيرة، وهو نفسه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة: "كان هناك 16 شخصًا مصابين بالتهاب الكبد، ويشتبه في إصابتهم بالسل، وأمراض الرئة، وأورام في الرؤوس".

وبحسبه، من نجوا من الموت في الخطوط الأمامية يتم إطلاق سراحهم لاحقًا ويحالون إلى الاحتياط من دون تلقي أي دعم مالي. يروي: "جاء شخص لم أره من قبل، وقال لنا: يا شباب، إذا كتبتم تقريرًا الآن بأن لا شكاوى لديكم ضد قيادة الكتيبة، فإنكم ستذهبون إلى المنزل الآن، لكن لن تقبضوا راتب يناير".

الهرب من الخدمة

وفي عدد من المحادثات التي اعترضتها الاستخبارات الأوكرانية مؤخرًا، ناقش الجنود الروس في ما بينهم طرق التملص عن الخدمة العسكرية، وتجنب الانتقال إلى الخطوط الأمامية. في إحدى المكالمات، سُمع جندي روسي يصف كيف رفض نصف كتيبة من قوات موسكو الأوامر القتال. وفي حالة أخرى، كان الجنود يشتكون من عدم منحهم إجازة لمدة عامين تقريبًا، ويقول: "قريبًا سنجمع حشدًا من الناس ونتوجه نحو روسيا".

في ديسمبر 2023، سجل الجندي الروسي ألكسندر شبيليفوي مقطع فيديو يدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وبعد ثلاثة أسابيع، كشف أنه كان محتجزًا في حفرة في منطقة لوهانسك.

في وقت سابق من هذا العام، حاورت "كييف بوست" ماريا، وهي واحدة من المتنصتين المحترفين في الاستخبارات الأوكرانية فتحدثت عن أشياء صادمة تسمعها. تنفي روسيا بانتظام محتوى المكالمات التي تم اعتراضها وتنشرها أوكرانيا قائلة إنها مزيفة. ردت ماريا: "كلهم حقيقيون حتى لو بدوا مجانين. في بعض الأحيان لا أستطيع أن أصدق الكلمات التي أسمعها بنفسي".

المصدر: "كييف بوست"