إيلاف من بيروت: قتل مسؤول عسكري في "حزب الله" وأصيب شخص آخر، في استهداف سيارة بطائرة مسيّرة في مدينة النبطية جنوبي لبنان.

وجرى استهداف السيارة قرب تمثال حسن كامل الصباح عند مدخل مدينة النبطية، حسب مصادر "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت المصادر أن المسؤول العسكري في "حزب الله" عباس الدبس الملقب بـ"الحاج عبد الله"، قتل في الهجوم.

ورُصد تحليق لطائرات مسيّرة يعتقد أنها إسرائيلية في سماء النبطية، في أعقاب الحادث.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" استهداف ‏ثكنة "معاليه غولان" الإسرائيلية بصاروخي "فلق".

على خط الصراع

ودخل "حزب الله" اللبناني على خط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ويتبادل الحزب مع الجيش الإسرائيلي الهجمات بشكل يومي على مدار الأشهر الماضية، عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.