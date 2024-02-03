تل أبيب: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري السبت أن بلاده هاجمت أكثر من 50 هدفا لحزب الله في سوريا و3400 هدف في لبنان منذ بدء الحرب مع حماس في غزة في تشرين الأول (أكتوبر).

وقال هاغاري للصحافيين "منذ بداية الحرب هاجمنا من الأرض والجو أكثر من 50 هدفا من هذا النوع لحزب الله في أنحاء متفرقة من سوريا".

وأضاف أنه تم تنفيذ أكثر من 3400 ضربة مماثلة ضد أهداف للحزب في لبنان، لافتا إلى مقتل 200 "قيادي وإرهابي" في هذه الضربات.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من أي من هذه الأرقام بشكل مستقل.

ويقاتل حزب الله منذ سنوات إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الدائرة في بلاده، والحزب حليف أيضا لحركة حماس الفلسطينية.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على الضربات التي تنفذها في سوريا، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لخصمها اللدود إيران، الداعمة للأسد، بترسيخ وجودها في البلد المجاور لها.

تبادل للقصف

منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا شبه يومي للقصف، خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

ويعلن حزب الله بانتظام استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود، دعما للفلسطينيين في غزة. وترد إسرائيل بقصف "البنى التحتية" للحزب ومقاتليه في المناطق الحدودية.

وقتل 218 شخصا على الأقل في لبنان، معظمهم من مقاتلي حزب الله، و26 مدنيا على الأقل، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل تسعة عسكريين وستة مدنيين في شمال الدولة العبرية.