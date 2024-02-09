واشنطن: جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على أنه ما من حل عسكري للصراع في السودان، مبينًا ضرورة بذل الجهود لوقف الحرب في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك أمس الخميس، قال فيه: إن "الأمم المتحدة تعمل مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية من أجل وقف الحرب في السودان".



وأعرب الأمين العام، عن أمله في أن تتاح له الفرصة للقاء الأطراف المتحاربة خلال قمة الاتحاد الأفريقي الأسبوع المقبل. وذكر "لنرَ كيف يمكننا توحيد جهودنا لجلب الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهيئة الظروف في النهاية، وأيضًا لتوزيع المساعدات الإنسانية الفعالة على الشعب السوداني".