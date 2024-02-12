واشنطن: يتوقع أن يستأنف وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن مهامه، الثلاثاء، بعدما تعافى من علاج خضع له في ظل تخدير عام، إثر نقله الى المستشفى في ضاحية واشنطن، وفق ما نقل البنتاغون عن أطبائه في بيان الاثنين.

وكتب الأطباء "نتوقع تعافيا ناجحا"، مع "عدم توقع إقامة أطول في المستشفى" لوزير الدفاع الذي أدخل الأحد إلى وحدة العناية المركزة بسبب مشكلة في المثانة.

وتعرض أوستن لانتقادات الشهر الماضي بسبب عدم كشفه للمسؤولين الأميركيين، ومنهم الرئيس جو بايدن، عن تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا، وما تلا ذلك من دخوله المستشفى في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير).

واعتذر عن ذلك في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون.

ومن المقرر أن يدلي أوستن (70 عاما) ببيان أمام الكونغرس في 29 شباط (فبراير) عن وضعه الصحي.