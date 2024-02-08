إيلاف من لندن: استقال وزير الصحة الاسكتلندي مايكل ماثيسون لتورطه بالكذب حول فاتورة جهاز آيباد دفعتها الخزينة العامة وهي كانت لأغراض عائلية خاصة.

وكان الوزير الأسكوتلندي المستقيل، قال عندما نُشرت تفاصيل مشروع القانون لأول مرة، إنه استخدم جهاز آيباد iPad فقط للعمل البرلماني.

لكن ماثيسون اعترف لاحقًا بأن أبناءه استخدموا جهاز iPad كنقطة اتصال للبيانات حتى يتمكنوا من مشاهدة كرة القدم خلال رحلة عائلية في المغرب. ومنذ ذلك الحين قام بسداد الفاتورة بالكامل واعتذر.

وتأتي استقالة الوزير الاسكوتلندي قبل نشر تحقيق في الحادث من قبل هيئة البرلمان الاسكتلندي، التي كانت تدرس ما إذا كان السيد ماثيسون قد قدم مطالبة غير لائقة بالنفقات.

خطاب الاستقالة

وفي خطاب استقالته إلى الوزير الأول حمزة يوسف، قال السيد ماثيسون إنه لم يتلق بعد تقرير الهيئة الاعتبارية. وأضاف: "ومع ذلك، فمن مصلحتي ومصلحة الحكومة أن أتنحى الآن لضمان ألا يصبح هذا مصدر إلهاء للمضي قدمًا في أجندة الحكومة".

وعندما ظهرت أخبار فاتورة الآيباد لأول مرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وصفها يوسف في البداية بأنها نفقات "مشروعة".

وبعد أن اعترف السيد ماثيسون بتورط أبنائه، قاوم الوزير الأول الدعوات لإقالته ونفى أن يكون وزير الصحة قد ضلله. وقبل السيد يوسف الاستقالة "بالحزن".

وقال الوزير الأول: "من الصحيح أنه بعد أن طلبت من هيئة البرلمان الاسكتلندي مراجعة رسوم تجوال البيانات الخاصة بك من العام الماضي، أن تشارك بشكل كامل في هذه العملية عندما تصل إلى نهايتها".

وأضاف "أوافق على أنه من الأفضل بالنسبة لك أن تتنحى الآن لضمان قدرتك على إعطاء العملية البرلمانية الاهتمام الذي تستحقه دون أن تصبح مصدر إلهاء عن المضي قدما في جدول أعمال الحكومة".

تعديل وزاري

وردا على أسئلة الصحفيين في البرلمان الاسكتلندي حول سبب عدم إقالة ماثيسون قبل أشهر، قال الوزير الأول: "لدي تعديل وزاري لأقوم به".

وكان من المقرر أن يدلي ماثيسون، الذي خدم في الحكومة لأكثر من 12 عامًا، ببيان أمام البرلمان بعد ظهر الخميس حول التغييرات في الحد الأدنى لتسعير الوحدات للمشروبات الكحولية.

وكانت وزيرة الدولة في الحكومة الاسكوتلندية إيلينا ويثام استقالت هذا الأسبوع بسبب مشاكل صحية.

وتقوم هيئة البرلمان الاسكتلندي (SPCB) - المسؤولة عن الشؤون المالية للبرلمان- بالتحقيق فيما إذا كان السيد ماثيسون قد قدم مطالبة غير لائقة بشأن الموارد البرلمانية وما إذا كان قد فشل في اتباع سياسات البرلمان.

وقالت إنها ستمنح الوزير أسبوعين لمراجعة مسودة استنتاجاتها.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تم الكشف عن أنه تم دفع فاتورة بقيمة 10.935.74 جنيهًا إسترلينيًا على جهاز iPad الخاص بالسيد ماثيسون بعد قضاء عطلة في المغرب مع زوجته وولديه.

اتفاق على الدفع

واتفق مع البرلمان في آذار (مارس) على أنه سيدفع 3000 جنيه إسترليني من نفقات مكتبه، على أن يدفع البرلمان الباقي.

وقال البرلمان إنه قدم تأكيدا بأن الجهاز لم يستخدم إلا في أعمال الدائرة الانتخابية. وعندما تم الإبلاغ عن القصة لأول مرة، ألقى السيد ماثيسون باللوم على بطاقة SIM قديمة ووافق على سداد الأموال.

وفي بيان أمام البرلمان بعد أسبوعين، اعترف بأن أبنائه استخدموا جهاز iPad كنقطة اتصال حتى يتمكنوا من مشاهدة كرة القدم.

وفي مقاومة الدعوات للاستقالة، اعترف ماثيسون بأن القضية "كان من الممكن التعامل معها بشكل أفضل"، لكنه قال إن إنكاره الأولي لاستخدام أي شخص آخر للجهاز كان "محاولة حقيقية" لمحاولة حماية عائلته.