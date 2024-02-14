انتحل إسرائيلي صفة ضابط نقيب، وكان حاضرا في اجتماعات تقييم الوضع وفي مركز المراقبة. وهو متهم بالتجسس بعد تزويره وثائق والسماح لآخرين بالدخول إلى قواعد عسكرية

إيلاف من بيروت: سمحت المحكمة المركزية في بئر السبع الاثنين بنشر أجزاء من لائحة اتهام مقدمة ضد رجل انتحل صفة نقيب وتمكن من الحصول على معلومات عسكرية سرية، إذ كان حاضرًا في اجتماعات تقييم الوضع وفي مركز المراقبة.

وتعرف على عدد الألوية التي تم حشدها في غزة بعد أن ساعد في توضيح الوضع التجنيدي لقوات الألوية المختلفة.

جنّد نفسه

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم "جنّد" نفسه في الاحتياط رغم أنه لم يتلق أمرا. وقام بالاتصال بمساعد قائد عبر تطبيق "واتساب" وطلب الالتحاق بخدمة الاحتياط. وعندما وصل إلى قاعدة الفرقة، عرف عن نفسه وأخبر الحاضرين أنه ضابط استخبارات.

تمكن هذا المحتال من الحضور لتقييم الوضع في مركز المراقبة، بل والجلوس إلى طاولة تقييم الوضع الخاصة في قسم العمليات، وتصوير الجنود المتواجدين هناك إضافة إلى شاشات الكمبيوتر العسكرية. وواصل خلال النهار طلب المساعدة، لكن أحد الضباط تجاهل طلبه ولم يرسله إلى القيادة الجنوبية.

ورغم الرفض، بحسب لائحة الاتهام، تمكن في النهاية من مقابلة الشخص الذي أخذه إلى هناك ودخول القاعدة. وأثناء وجوده هناك زين نفسه برتبة نقيب رغم أنه كان يعلم أن رتبته ملازم. وفي المساء شارك في تقييم الوضع، رغم أنه غير مخول بذلك، واقترب من أحد المشاركين وسأله عما يمكنه فعله للمساعدة - وقدم نفسه قائدًا للعمليات.

في وقت لاحق، أعطاه أحد ضباط أمن المعلومات هاتفها حتى يتمكن من وضع رقمه في قائمة الاتصال. ومن دون موافقتها أرسل لها رسالتين عن أعداد القتلى والجرحى في مجزرة حماس. في اليوم التالي، التقى بشخص آخر كان على معرفة سابقة به وقدم نفسه على أنه شخص لديه حلول للتحديات التشغيلية، لإقناعه بالحصول على مزيد من المعلومات. واستعرض نفس الشخص أمامه الثغرات الموجودة في الجمعية العامة، وبعد فترة وجيزة طلب المتهم من نفس الشخص التوقيع على مستند يسمح له بالدخول إلى مجموعة المساعدة الذاتية.

تقارير ومعلومات سرية

لاحقًا، تمكن سرًا من كتابة تقرير على الكمبيوتر يؤكد فيه أنه كان قائدًا مخصصًا للمهام والعمليات الخاصة، وقائدًا في القيادة الجنوبية. قام بطباعة الوثيقة وطلب من الشخص المسؤول التوقيع عليها - مدعيا كذبًا أن ضابطًا آخر أكد أنه سيوقع. وهكذا تلقى "خطاب تعيين" كاذبًا بطريقة احتيالية.

في ذلك اليوم، تحدث مع جندي احتياطي عن مواد مصنفة على أنها سرية للغاية، وقام أيضًا بتسجيل المحادثة. بعد ذلك، حاول الحصول على وثيقة تفويض أخرى، لكنه لم ينجح. ثم كتب وثيقة أخرى تؤكد أنه مخول "بفتح وحدة خاصة والعمل قائدًا لها". وتمكن أيضًا من الحصول على خطاب تعيين كاذب آخر. وتحدث مع مدنيين، وقدم نفسه على أنه "من القيادة"، ورأى معلومات مصنفة سرية وسرية للغاية، وقام بتسجيل المحادثة على الهاتف.

في 11 أكتوبر الماضي، التقى بشكل عشوائي بشخص آخر، وعرّف عن نفسه بأنه ضابط احتياط واستخبارات ينسق ميدان العمليات الخاصة. كما أمر أشخاصًا آخرين بالوصول إلى القيادة الجنوبية من دون السماح لهم بالدخول، بينهم طيار سابق. وقدم نفسه إلى مجموعة المساعدة الذاتية بصفته الشخص المسؤول، بعد ذلك التقى مع شخص آخر وقدمهم له كذباً على أنهم جنود، وبدأ حواراً ناقشوا خلاله معلومات تم تصنيفها سرية للغاية.

كما توضح لائحة الاتهام أنه في الفترة بين 7 و15 أكتوبر كان المتهم موجودًا في أماكن حساسة: مقرات وغرف عمليات وغرف حرب، وشهد مناقشات لم يكن مصرحًا له بالمشاركة فيها ولم تتم دعوته إليها. كان قادرًا على الحصول على معلومات سرية وجمعها وتسجيلها أثناء توثيق الأشياء بالصور الموجودة على هاتفه الخلوي، معلومات سرية حول ترتيب قوات الأمن، الوسائل الموجودة التي يستخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي، الوسائل المفقودة، تفسيرات للقدرات السرية والمزيد.

في 15 أكتوبر، تم القبض عليه وتتم محاكمته بجرائم تلقي شيء بطريقة احتيالية في ظروف مشددة، ومعلومات سرية، والتجسس الخطير، ودخول موقع عسكري.

المصدر: "إسرائيل ناشونال نيوز"