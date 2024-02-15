النبطية: كانت عائلة حسين برجاوي مجتمعة للعشاء عندما أصابت المنزل ضربة اسرائيلية مساء الأربعاء في مدينة النبطية في جنوب لبنان، حاصدة عددا كبيرا من أفرادها.

فبرجاوي كان قد دعا ابنته وصهره وطفليهما الذين يقيمون في بلدة مجاورة، إلى منزله للعشاء.

وعثرت فرق الاسعاف في انقاض المنزل على جثث هذا الرجل وابنتيه أماني وزينب وشقيقته فاطمة وحفيده محمود عامر أبن زينب، فيما تواصل البحث الخميس عن جثة زوجته وابنة شقيقته.

وانتشل المسعفون من بين الأنقاض حسين علي عامر البالغ ثلاث سنوات حفيد حسين برجاوي، وهو على قيد الحياة.

وأوضح أمين شومر مختار بلدة السكسكية حيث تقيم عائلة ابنة برجاوي "علي عامر وزوجته وطفلاه (3 و4 سنوات) كانوا بضيافة أهل زوجته في النبطية. أصيب علي عامر إصابة حرجة ونقل على أثرها إلى المتشفى وأجريت له عمليات عاجلة. واستشهدت زوجته وابنه البالغ 4 سنوات. وانتشل ابنه محمود من تحت الانقاض حيا".

وتظهر لقطات مصورة الطفل وقد غطت الدماء وجهه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من أربعة أشهر تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله والدولة العبرية على خلفية الحرب في قطاع غزة.

لكن في لبنان كما في إسرائيل، تطال الضربات بشكل متزايد مناطق بعيدة نسبيا عن المنطقة الحدودية.

ففي الثامن شباط/فبراير أصيب مسؤول عسكري في حزب الله الموالي لإيران بجروح خطرة في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في النبطية الواقعة على بعد حوالى 12 كيلومترا بخط مستقيم عن الحدود الإسرائيلية مع أن المدينة بقيت بمنأى عموما عن القصف المتبادل في الأشهر الأربعة الأخيرة.

مساء الأربعاء، أتت الضربة على الطابقين السفلي والأول من المبنى الذي يقطنه حسين برجاوي وتبعثر الأثاث في الحي، على ما أفاد احد مصوري وكالة فرانس برس.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسنية اللبنانية أن الضربة نفذتها "مسيّرة (إسرائيلية) بصاروخ موجه".

"لا وجود لأي هدف عسكري"

وأغلقت المدارس والجامعات والإدارات أبوابها الخميس في المدينة بقرار صادر عن سلطات النبطية.

وقال طارق مروة (35 عاما) أحد جيران آل برجاوي "كالعادة ظننا للوهلة الأولى أن المنزل ربما يعود لأحد من حزب الله وعلمنا لاحقا أنه منزل حسين برجاوي وهو مدني وليس منظماً في أي حزب"

وأكد حمد بدير 67 عاما وهو صاحب متجر لتصليح اطارات السيارات مجاور للمنزل "من استھدف ھم مدنيون وكل الناس تعرف ذلك، لا وجود لأي ھدف عسكري، الضحايا ھم من النساء والاطفال".

ويعلن حزب الله عموما استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعماً لغزة و"إسناداً لمقاومتها"، ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

لكن قتل عشرة أشخاص على الأقل الأربعاء ثمانية منهم مدنيون، في ضربات إسرائيلية ما يشكل أكبر حصيلة يومية منذ بدء تبادل القصف المتبادل قبل أربعة أشهر.

وفي الجانب الإسرائيلي، قتلت الأربعاء مجندة في صاروخ اطلق من لبنان ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عنه.

وتتحدث الأمم المتحدة عن "تصعيد خطر" يزيد المخاوف من اتساع رقعة الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إقليميا.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 256 شخصا في لبنان بينهم 180 عنصرا من حزب الله و38 مدنيا، ضمنهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس. وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل عشرة جنود وستة مدنيين.