طهران: كشفت إيران عن منظومتين جديدتين مضادتين للصواريخ السبت، لتعزز بذلك دفاعها الجوي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وذكرت الوكالة الرسمية "تمت إزاحة الستار عن منظومة آرمان المضادة للصواريخ البالستية ومنظومة آذرخش للدفاع الجوي المنخفض الارتفاع صباح اليوم السبت بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا اشتياني".

ويأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، بعد أسابيع قليلة من تلميح الولايات المتحدة إلى أنها قد تضرب أهدافا في إيران ردا على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في نهاية كانون الثاني (يناير) في الأردن، اثر هجوم نسبته واشنطن إلى فصائل موالية لإيران.

واشارت الوكالة إلى أنه مع الأنظمة الجديدة "ستزداد قدرة الدفاع الجوي هذه بشكل كبير".

ويمكن للصواريخ المستخدمة في منظومة الدفاع الجوي "آرمان" التعامل في وقت واحد مع ستة أهداف على مسافة تراوح بين 120 و180 كيلومترا، بحسب الوكالة.

واضافت الوكالة أن "آذرخش" هي "منظومة قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع تستخدم في الوقت نفسه أنظمة الرادار والأنظمة الكهربائية الضوئية" لاكتشاف الهدف.