لندن: ندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

وذكرت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان أن سوناك ودير لاين نددا بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

وأضافت أن سوناك أطلع فون دير لاين على محادثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله بشأن الموقف في إسرائيل وغزة.

ونقلت رويترز عن البيان إن سوناك وفون دير لاين اتفقا أيضا على أهمية زيادة المساعدات المخصصة للفلسطينيين بغزة على نحو كبير.

استهداف السفن

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، الخميس، إن الجماعة المتحالفة مع إيران أطلقت صواريخ بحرية على السفينة البريطانية "لايكافيتوس" في خليج عدن.

وذكر سريع: "كانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر".

وأضاف أنهم مستمرون "في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأحمر وبحر العرب حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ومنذ 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر).