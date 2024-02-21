إيلاف من لندن: في ضربة محرجة للبحرية الملكية البريطانية، فشل صاروخ "ترايدنت" في إطلاقه وتحطم في المحيط قبالة سواحل فلوريدا خلال تجربة إطلاق نادرة لغواصة نووية.

واستمع مجلس العموم، اليوم الأربعاء، إلى بيان عن الحادث، كما واجه رئيس الوزراء ريشي سوناك أسئلة من النواب حول ذلك.

وزارة الدفاع

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية ليلة الثلاثاء حدوث "شذوذ" في التدريبات التي شاركت فيها سفينة "صاحب الجلالة فانغارد HMS Vanguard"، لكن المتحدث الرسمي أصر على أن الردع النووي - حجر الزاوية في دفاعات المملكة المتحدة - "لا يزال آمنًا ومأمونًا وفعالًا".

وكان للخطأ علاقة بكونها تجربة إطلاق، حيث قال مصدر إن الإطلاق كان سينجح لو تم تنفيذه بشكل حقيقي برأس حربي نووي.

وكشفت صحيفة (ذا صن) اللندنية، لأول مرة عن الدراما التي حدثت في 30 يناير، قائلة إن وزير الدفاع غرانت شابس كان على متن الغواصة المغمورة في ذلك الوقت.

الفشل الثاني

وهذا هو الفشل الثاني لصاروخ "ترايدنت" على التوالي لأسطول الأسلحة النووية القديم التابع للبحرية الملكية بعد مشكلة في تجربة إطلاق أخرى في عام 2016.

وتملك المملكة المتحدة أربع غواصات مسلحة نوويا. إذ يتطلب الردع النووي للبلاد أن تكون واحدة منها على الأقل في البحر بشكل مستمر لردع التهديدات النووية من أعداء مثل روسيا وأن تكون مستعدة للرد في حالة حدوث الأسوأ وواجهت المملكة المتحدة أو حلفاؤها هجومًا نوويًا.

توضيح

وفي توضيح لما حدث، قالت صحيفة (ذا صن) إن صاروخ ترايدنت 2 تم إطلاقه بنجاح من تحت الماء إلى الهواء بواسطة الغاز المضغوط في أنبوب الإطلاق، حسب ما نقلت عن الصحيفة قناة (سكاي نيوز).

لكن معززات المرحلة الأولى لم تشتعل وسقط الصاروخ الذي يزن 60 طنا والمزود برؤوس حربية وهمية في المحيط الأطلسي وغرق.

وقال مصدر للصحيفة: "لقد غادرت الغواصة لكنها سقطت بجوارهم مباشرة، وبدأ البحث على الفور لاستعادة الذخيرة شديدة الحساسية".

جولة اختبارات

وكانت سفينة HMS Vanguard، التي أكملت للتو عملية إصلاح شاملة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، تخضع لجولة أخيرة من الاختبارات قبل أن تعود إلى الدوريات النووية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إنه على الرغم من الخلل، فقد أثبتت الغواصة وطاقمها "قدرتهم الكاملة على تشغيل نظام الردع البحري المستمر في المملكة المتحدة، واجتياز جميع الاختبارات خلال عملية العرض والابتزاز الأخيرة (DASO) - وهو اختبار روتيني" نؤكد أن الغواصة يمكن أن تعود إلى الخدمة بعد أعمال الصيانة العميقة".

وقال المتحدث: "لقد أكد الاختبار مجددا فعالية الردع النووي للمملكة المتحدة، والذي لدينا ثقة مطلقة فيه".

موثوقية ترايدنت

وأضاف: "فيما يتعلق بالأمن القومي، لا يمكننا تقديم مزيد من المعلومات حول هذا الأمر، لكننا واثقون من أن هذا الوضع الشاذ كان محددًا بحدث معين، وبالتالي لا توجد آثار على موثوقية أنظمة صواريخ ترايدنت الأوسع ومخزونها".

وقبل الإطلاق الشهر الماضي، أصدرت الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية الأميركية تحذيرًا للشحن يوضح المسار المتوقع للصاروخ حتى يرتطم في وسط المحيط الأطلسي.

وجاء في تحذير "العمليات الخطرة" أنه من المتوقع أن يسافر الصاروخ حوالي 3700 ميل قبل أن يسقط في البحر بين البرازيل وغرب إفريقيا.

وجاءت عملية الإطلاق الفاشلة بعد ثماني سنوات من آخر تجربة أجرتها البحرية الملكية لإطلاق صاروخ باليستي غير مسلح من طراز ترايدنت 2 دي 5 - Trident II D5"

وبالعودة إلى عام 2016، تم إطلاق الصاروخ من سفينة "صاحبة الجلالة فينجينس HMS Vengeance" وطار في الاتجاه الخاطئ.

وقالت مصادر دفاعية لصحيفة (الغارديان) في ذلك الوقت إنها لم تنحرف في الاتجاه الخاطئ لأنها كانت معيبة ولكن لأن المعلومات التي تم نقلها إليها كانت غير صحيحة.

ويشار في الختام، إلى أن نظام صواريخ ترايدنت Trident أكثر من 190 اختبارًا ناجحًا خلال فترة وجوده في الخدمة.