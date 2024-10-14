إيلاف من القاهرة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنه بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، اغتالا قائد العمليات الجوية في حركة حماس، سامر أبو دقة.

وكان أبو دقة حسب الرواية الإسرائيلية هو الشخص الرئيسي الذي يقف وراء الطائرات الشراعية والطائرات بدون طيار المستخدمة للتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وقد استهدفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أبو دقة، وقتلته، بحسب ما نقلته "تايمز أوف إسرائيل".

كان أبو دقة مسؤولاً عن العديد من الهجمات الجوية، بما في ذلك إطلاق طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي.

وكان له دور محوري في تطوير القدرات الجوية لحماس ونظم استخدام الطائرات الشراعية والطائرات بدون طيار خلال هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر).

قبل توليه منصبه القيادي، شغل أبو دقة منصب رئيس عمليات الطائرات بدون طيار في حماس حتى عملية حارس الأسوار في آيار (مايو) 2021.

كما أشرف على تصنيع الأسلحة في وحدة الإنتاج التابعة لحماس، مما ساهم بشكل كبير في المشاريع التي تهدف إلى تعزيز القدرات الجوية لحماس في غزة.



