إيلاف من القاهرة: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قرارا بتعيين اللواء حسن رشاد رئيسا للمخابرات العامة المصرية خلفا لعباس كامل، ووفقا للقرار تم تعيين كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقاً عاماً للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

عباس كامل كان الرجل القوي في الحكومة المصرية، والمسؤول عن أكثر الملفات حساسية وأهمية، ويتمتع بعلاقات قوية مع حركة حماس، وكافة الدوائر الفلسطينية، وكذلك اشتهر بعلاقاته القوية مع دوائر الحكم في إسرائيل، مما كان يتيح له القيام بدور مهم في المفاوضات بين الجانبين.

وظهر عباس وهو يلتقي بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل، وقيادات كافة الأجهزة المخابراتية والأمنية والعسكرية الاسرائيلية، وفي نفس الوقت كان يلتقي مع قيادات حماس، والوجوه الفلسطينية بكافة أطيافها، ومن بينهم يحيى السنوار وغيره من الأسماء، مما جعله يحظى بأهمية خاصة في إدارة الدور المصري في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.

كما تولى عباس ملفات مهمة لمصر في السنوات الماضية سواء في ليبيا أو السودان، واشتهر بعلاقته القوية مع الرئيس السيسي، إلى حد أنه كان يطلق عليه اعلامياً وشعبياً "ظل الرئيس"، وقد يتيح المنصب الجديد له الاستمرار في القيام بمهام خاصة يكلفه بها الرئيس السيسي، خاصة أنه أصبح يحمل مسمى "المبعوث الخاص للرئيس"

وكان السيسي قد كلف كامل في بداية عام 2018 بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة الذي يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، لحين تعيين رئيس جديد له وذلك بعد إقالة اللواء خالد فوزي.

وكان كامل البالغ 62 عاما، هو الرئيس الـ26 للمخابرات العامة، أحد الأجهزة التي يطلق عليها صفة "سيادية" في مصر مثل جهازي المخابرات الحربية والأمن الوطني "أمن الدولة سابقا".

وشغل كامل منصب مدير مكتب السيسي منذ أن كان السيسي مديرا للمخابرات الحربية، ثم وزيرا للدفاع في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي الذي أعلن الجيش عزله في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، ثم شغل كامل منصب مدير مكتب السيسي منذ انتخابه رئيسا في 2014.

وظهر عباس كامل في معظم لقاءات وجولات السيسي حتى الاجتماعات السياسية والأمنية والاقتصادية والخارجية، حتى أنه تم تسميته بـ"ظل الرئيس".

كامل تخرج من الكلية الحربية عام 1978 ضابطا بسلاح المدرعات، وحصل على دورة المدرعات المتقدمة من الولايات المتحدة الأميركية، وتدرج في المناصب بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بفرع الملحقين الحربيين حتى تولى رئاسة الفرع.