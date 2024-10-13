إيلاف من القاهرة: "ليس مهماً أن يفهم الجميع مغزى القرارات في وقت صدورها، فالرئيس الراحل محمد أنور السادات يهزم خصومه حتى اليوم، نعم يهزم خصومه رغم غيابه"، بهذه الكلمات امتدح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

مستعيداً سيرة السادات، أشاد الرئيس السيسي بالخط السياسي للزعيم الراحل، ووصفه بأنه صاحب رؤية ثاقبة، واستطاع هزيمة خصومه في الغياب، وهو تصريح يفوق مرحلة التلميح إلى أن عدم تورط القاهرة في صراعات مسلحة، ونهجها السلمي يضمن لها استقراراً وقوة.

وقال الرئيس المصري السيسي، في كلمته خلال افتتاح محطة قطارات منطقة بشتيل، في محافظة الجيزة، السبت، إن السادات كانت لديه رؤية ثاقبة، وأثبت لخصومه في هذا الوقت أن ما فعله كان الصواب، مضيفاً: "الجميع قاطع السادات عندما تحدث عن السلام، وأساء إليه، ولكن الزمن أكد أنه كان على صواب، وأن ما فعله كان الأفضل للجميع."

انتقادات وقطيعة

ولفت الرئيس المصري إلى أن السادات تعرض لانتقادات وقطيعة من بعض الدول بسبب اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وقال: "أعتقد أن كل 10 سنوات يُكتَب للسادات صفحة جديدة في التاريخ، تقو له أنت هزمت خصومك وكل من أساء إليك وأنت غير موجود"، مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون جميع القرارات مفهومة في وقتها، فالزمن كفيل في النهاية بتوضيح الأمور وتفسيرها.

يذكر أن توقيع مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل تسبب في مقاطعة عربية بموجب قرارات قمة بغداد 1978، ونقل مقر جامعة الدولة العربية من القاهرة إلى تونس، وظل هناك حتى مؤتمر الدار البيضاء عام 1990.