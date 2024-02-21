دبي: التقى نائب الرئيس الإماراتي نائب رئيس الوزراء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف في زيارة إلى العاصمة عشق آباد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا خلال لقائهما "سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وذلك في ظل حرص قيادتي البلدين على دعمها والإرادة المشتركة في تعزيز علاقاتهما والمُضي بها نحو تطوير التعاون البناء خاصة في القطاعات الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والابتكار".

وأعرب بن زايد، وفق "وام"، عن حرص بلاده على "تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والرقي بها نحو آفاق أوسع بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار والتقدم لشعبيهما".

من جانبه، أشاد رئيس تركمانستان "بما يجمع البلدين من علاقات متميزة ترسخت عبر عقود والتي تقوم على الاحترام المتبادل وتوافق الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب "وام".