الرياض: اتفق المشاركون في الجلسة الحوارية بالمنتدى السعودي للإعلام التي حملت عنوان "الفصل القادم في الإعلام .. تحدي التغيير"، على ضرورة مشاركة التجارب الناجحة والخبرات في مجال صناعة المحتوى، مشيرين إلى أن وسائل الإعلام الحديثة لن تقضي على الوسائل التقليدية بل تدفعها نحو آفاقٍ رحبة من شأنها مواكبة التطور التقني الحديث.

وتطرق مدير القناة الثقافية بمجموعة mbc مالك الروقي، ومدير الشرق الوثائقية محمد اليوسي، ومقدم البرامج وصانع المحتوى عبدالله البندر، في الجلسة التي جاءت ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024، إلى تميز الإعلام السعودي بمواكبته التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة، من خلال تطوير إستراتيجياته، منوهين بالمشروعات الجديدة التي تشهدها مختلف المنصات الإعلامية، الأمر الذي يعكس حجم القفزة النوعية والنهضة المتزامنة والمتناغمة مع النمو الذي تعيشه المملكة على مختلف الأصعدة.

2000 شخصية إعلامية

يذكر أن المنتدى السعودي للإعلام 2024 الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتليفزيون، بالتعاون مع هيئة الصحافيين السعوديين، شهد مشاركة واسعة لما يزيد على 2000 شخصية إعلامية محلية ودولية لفعاليات المنتدى وجلساته النقاشية، إضافة إلى إقامة معرض مستقبل الإعلام "فومكس"؛ أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، وكذلك جائزة المنتدى لتكريم المبدعين في مختلف المجالات الإعلامية في اليوم الختامي للمنتدى.