إيلاف من بيروت: كشف رئيس مجلس إدارة "مجموعة إم بي سي" و"العربية" وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، عن أن المجموعة تعمل على مشروع يهدف إلى توثيق التاريخ السعودي بداية من الدولة السعودية الأولى وحتى اليوم، وسيتم العمل عليه على مدى 12 عاما، وسيكون على أجزاء ضمن مشروع عالمي.

وقال آل إبراهيم في المنتدى السعودي للإعلام، الذي انطلق بنسخته الثالثة صباح الثلاثاء إن "الأهم أن يكون جميع العاملين على هذا المشروع شبابا وفتيات سعوديين، لأنهم الأعرف بكيف يظهرون أفضل ما في هذا التاريخ".



آل إبراهيم خلال جلسة "الإعلام بين الماضي والحاضر" في المنتدى السعودي للإعلام آل إبراهيم خلال جلسة "الإعلام بين الماضي والحاضر" في المنتدى السعودي للإعلام

وأضاف آل إبراهيم خلال الجلسة التي قدمها عن "الإعلام بين الماضي والحاضر" أن لدى السعودية "مبادرة للإنتاج التلفزيون والسينمائي مع مشروع "القدية" لعمل أستديوهات للإنتاج الخارجي مع نيوم، وتم التصوير معهم أكثر من مرة، وكذلك في العلا، وأيضا في عسير لاستغلال بعض المناطق هناك للتصوير الخارجي الذي نحتاجه".

وبيّن رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC أن" المشاريع شاملة مناطق السعودية، والأهم المشاريع القادمة للسعودية، تخدم توجه المملكة".

مصدر رقمي موثوق

على صعيد متصل، أكد وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري أن تدشين مشروع "سعوديبيديا" سيكون مصدراً رقمياً موثوقاً بـ 6 لغات تبدأ باللغة العربية، ويهدف بنهاية 2025، إلى نشر 58 ألف مقال ومادة مرئية.

وانطلقت الثلاثاء، فعاليات المنتدى السعودي للإعلام التي تجمع على مدى يومين قادة ومبتكرين وروّاد صناعة الإعلام ومختصّين من مختلف دول العالم.