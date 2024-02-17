تبوك: عادوت الثلوج الجمعة للمرة الثانية خلال شهر فبراير الجاري، تساقطها على جبال اللوز شمال غرب مدينة تبوك، تزامناً مع الحالة المناخية التي سادها الدفء هذا العام على غير العادة، وأدت إلى تأخر تساقط الثلوج على "اللوز" لأكثر من شهرين مقارنةً بالعام الماضي 2023.

ورد المركز الوطني للأرصاد أسباب ارتفاع درجات الحرارة، وعدم بلوغها مرحلة الصفر المئوي خلال فصل الشتاء لهذا العام، للتباين الذي تشهده الأجواء هذه الأيام ما بين الانخفاض والارتفاع على نحو سريع، وابتعاد الرياح الجنوبية الرطبة عن أجواء المملكة، لا سيما الشمالية منها، مما أسهم في دفأ الأجواء وإنقضاء موسوم المربعانية دون أن تسجل أي انخفاض كبير يُذكر.

من جهتها رصدت "واس" هذا الحدث لذاكرة المكان بعد أن مكثف فريقها لأكثر من 72 ساعة في جبال اللوز، للخروج بأجمل المشاهد التي ينتظرها سكان المملكة والمقيمين فيها كل عام، وتكسي الجبال فيها بأجمل حلةٍ بيضاء، تستقر على ارتفاع 2600 متر تقريباً عن سطح البحر.