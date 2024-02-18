الرياض: تنطلق الإثنين، برعاية وزير الإعلام سلمان الدوسري، أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل، على مدى ثلاثة أيام في الرياض، وبمشاركة ما يزيد على 2000 من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محلياً ودولياً، و80 جهة إعلامية.

وينطلق المنتدى بمعرض مستقبل الإعلام "فومكس"؛ أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، يجتمعون لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في شتى مجالات الإعلام على مدى أيام المنتدى.

ويشهد المعرض تنظيم ورش متخصصة ونوعية، يقدمها مجموعة من المتخصصين والأكاديميين والممارسين الذين يتميزون بخبرة وكفاءة عالية في مجالات الإعلام المتنوعة، مع استعراض أبرز التطورات والتقنيات في عالم الصناعة الإعلامية، وبناء وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.

وأكد رئيس المنتدى السعودي للإعلام الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أن معرض مستقبل الإعلام "فومكس" يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، كونه يجمع الجوانب الفنية والتقنية والإعلامية ويستضيف أكثر من 200 شركة محلية وعالمية تحت سقف واحد؛ ترسيخاً لمكانة الرياض التي تحتضن الهوية الإعلامية والاتصالية الدولية، بما يؤكد المستهدفات الريادية التي تسعى المملكة لتحقيقها، في مختلف المجالات، اتساقًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن المعرض يسهم في تشكيل مستقبل الإعلام وتعزيز التفكير الإبداعي والاستدامة، ويمثل منصة لتبادل الأفكار والمعرفة وبناء شراكات ناجحة تسهم في تطور أعمال الشركات والمؤسسات الإعلامية محليًا وعالميًا، لافتاً النظر إلى أن المعرض سيتضمن استعراض التجارب الإعلامية الحديثة، وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث، ومواكبة الإيقاع السريع لتحولات القطاع من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة عالمياً.

وبين أن معرض "فومكس" يجمع مختصين ومبدعين في قطاع الإعلام، لبحث وتبادل الأفكار، والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في شتى مجالات الإعلام؛ ما يجعله فرصة لاستعراض التطور الكبير الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المعرض يتضمن ورشاً متخصصة يقدمها مجموعة من المتخصصين والأكاديميين والممارسين.