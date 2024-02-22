الرياض: حصد مشروع "ميدياثون" في مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام جائزة المنتدى السعودي للإعلام، في فئة الابتكار والريادة، عن فرع المشاريع الريادية في المجال الإعلامي.

تسلم مساء الأربعاء رئيس مركز التواصل الحكومي عبدالرحمن بن محسن مجرشي جائزة المنتدى من رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، في حفل توزيع جوائز المنتدى السعودي للإعلام الثالث.

يذكر أن مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، أطلق مشروع "ميدياثون" قبل عامين، واستقبل في نسخته الأولى 1000 فكرة، وبمشاركة 45 فريقًا متأهلًا للمنافسة، والاستفادة من ورش العمل، وجلسات الإرشاد.

تأتي النسخة الجديدة بعنوان "ميدياثون الحج والعمرة" قبل أيام بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ويهدف إلى ابتكار مبادرات نوعية، ومشروعات إبداعية، وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الإعلامي في الحج والعمرة، حيث تتاح المشاركة إلى تاريخ 31 مارس القادم، عبر البوابة الإلكترونية: https://mediathon.media.gov.sa.