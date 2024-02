إيلاف من بيروت: يبدو أن الجيش الروسي الذي شجعه سقوط أفدييفكا، المعقل الأوكراني السابق في شرق أوكرانيا، شحن بعض أفضل مركباته المدرعة إلى جنوب أوكرانيا تحسبًا لهجوم منفصل. لكن القوات الأوكرانية عثرت على المستودعات التي كان الروس يخبئون فيها دبابات تي-72 وتي-80، ومركبات قتالية من طراز بي إم بي-3، ومركبات هندسية من طراز بي آر إي إم.

⚡️🇺🇦Ukrainian military personnel from the Presidential Brigade destroyed 🇷🇺Russian equipment in the hangar:



▪️ Two C60 installations based on ZIL

▪️ Two T72 tanks

▪️ BMP-3

▪️ Rare Terminator armored combat vehicle

▪️ Gazelle

▪️ Two Urals from BC