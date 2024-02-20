إيلاف من دبي: أكد متحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وفاة ماكسيم كوزمينوف، من دون أن يقدم أي تفاصيل. فقد ذكرت وسائل إعلام روسية أنه تم العثور على كوزمينوف مقتولًا بخمس رصاصات في موقف للسيارات تحت الأرض في جنوب إسبانيا، قرب أليكانتي.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أنه تم العثور على جثة كوزمنوف في 13 فبراير، وقد كان يعيش في إسبانيا بجواز سفر أوكراني واسم بديل. ولم تتمكن الشرطة الإسبانية من تأكيد أن الجثة التي عثر عليها هي جثة كوزمينوف، لكن مصدرًا في الشرطة لم يذكر اسمه قال إن الضحية ربما عاش باسم مزيف.

قالت تقارير إن صحيفة "لا إنفورماسيون" الإسبانية نقلت عن اثنين من المشتبه بهم غادرا مكان الحادث في سيارة عثر عليها لاحقا محترقة، أن الشرطة اعتقدت في البداية أن الوفاة ربما كانت مرتبطة بحرب العصابات.

عملية مدروسة

وكان كوزمينوف، وهو قبطان سابق في فوج المروحيات الروسي 319، قد انشق إلى أوكرانيا في أغسطس عندما هبط بمروحية روسية من طراز Mi-8 AMTSh في قاعدة جوية أوكرانية في خاركيف. وقال المسؤولون الأوكرانيون في ذلك الوقت إن الانشقاق كان جزءًا من عملية خاصة مدتها ستة أشهر تسمى "Titmouse"، تم فيها نقل عائلة الطيار من روسيا إلى أوكرانيا قبل انشقاقه. كان على متن تلك المروحية اثنان من أفراد الطاقم اللذين أصيبا بالصدمة عندما أدركا أنهما يهبطان في أوكرانيا. وقال مسؤولون أوكرانيون إنهما لم يستسلما وتم "القضاء عليهما".

جرائم حرب

قال كوزمينوف في سبتمبر الماضي إنه انشق لأنه لا يريد ارتكاب جرائم حرب. أضاف في مقابلة نشرتها الاستخبارات الأوكرانية: "ما يحدث الآن هو ببساطة إبادة جماعية للشعبين الأوكراني والروسي. وكان الدافع من وراء تصرفاتي هو عدم رغبتي في المساهمة في هذه الجرائم. أوكرانيا ستفوز في هذه الحرب لأن الناس هنا متحدون".

وقال مسؤولون أوكرانيون إن كوزمينوف، الذي أحضر معه أيضًا أجزاء طائرات مقاتلة مسروقة عندما انشق، حصل على مكافأة قدرها 500 ألف دولار، بموجب قانون أوكراني يحفز الجنود الروس على تسليم المعدات العسكرية . ونص القانون على مكافأة قدرها نصف مليون دولار لمن يحصل على طائرة هليكوبتر مقاتلة، بينما تمنح الطائرة المقاتلة الجندي الروسي المنشق مليون دولار.

ستبقون أحياء

قال المسؤولون إن كوزمينوف كان يزود أوكرانيا أيضًا بمعلومات استخباراتية روسية رئيسية تتعلق بالطيران.

خلال المقابلة في سبتمبر، شجع كوزمينوف جنوداً روساً آخرين على أن يحذوا حذوه وأن ينشقوا إلى أوكرانيا، ووعدهم بأنهم سيبقون على قيد الحياة: "ستتلقون الرعاية بقية حياتكم، وستعرض عليكم وظيفة في كل مكان، بغض النظر عما تفعلونه".

المصدر: "إنسايدر"