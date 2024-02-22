إيلاف من لندن: أعلنت الحكومة البريطانية عن قيامها مع الأردن بإسقاط مساعدات منقذة للحياة جواً على مستشفى تل الهوى في شمال غزة.

وتم خلال عملية الإنزال الجوي التي تمت يوم الأربعاء، توفير أربعة أطنان من الإمدادات الحيوية، بما في ذلك الأدوية والوقود والمواد الغذائية للمرضى والموظفين في المستشفى. ويقع مستشفى تل الهوى، الذي أنشأته القوات المسلحة الأردنية، في مدينة غزة وقد عالج آلاف المرضى منذ بداية الأزمة.

تصريح كاميرون

وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون: لقد عملنا بشكل وثيق مع شركائنا الأردنيين لتوصيل هذه الإمدادات المنقذة للحياة مباشرة إلى مستشفى تل الهوى في شمال غزة.

وقال: وسيستفيد آلاف المرضى وسيمكن الوقود هذا المستشفى الحيوي من مواصلة عمله المنقذ للحياة.

واضاف كاميرون: ومع ذلك، فإن الوضع في غزة يائس وهناك حاجة إلى المزيد من المساعدات بشكل كبير وبسرعة. إننا ندعو إلى هدنة إنسانية فورية للسماح بدخول مساعدات إضافية إلى غزة في أسرع وقت ممكن وإعادة الرهائن إلى ديارهم.

مذكرة تفاهم

ويشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقعت المملكة المتحدة مذكرة تفاهم مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لشراء وتسليم مساعدات بريطانية بقيمة مليون جنيه إسترليني إلى غزة، بما في ذلك الأدوية الحيوية والوقود المتضمن في هذه الرحلة.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين شبلي: ونحن نرحب بهذه الشراكة مع المملكة المتحدة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها في غزة. ونحن نشكر شركاءنا في المملكة المتحدة على العمل معنا وسنواصل العمل معهم لإيصال المساعدات إلى غزة طالما كانت هناك حاجة إليها.

انطلاق الرحلة

وكانت رحلة القوات المسلحة الأردنية غادرت يوم الأربعاء، من قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية، وتم إرسال المساعدات باستخدام أجهزة تعقب GPS "J-pad" لضمان وصولها إلى المستشفيات بأمان.

وكان ممثل وزير الخارجية للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مارك بريسون ريتشاردسون، في عمان لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عملية الإنزال الجوي.

وضاعفت المملكة المتحدة التزامها بتقديم المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ثلاث مرات في هذه السنة المالية، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لإدخال المزيد من المساعدات وفتح المزيد من المعابر، بما في ذلك الدعوة إلى وقف فوري لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن.