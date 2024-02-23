إيلاف من لندن: حكمت محكمة بريطانية بسجن طالب لجوء أدين بالقتل غير العمد بعد غرق 4 مهاجرين على متن قاربه "غير الصالح للإبحار" لمدة 9 سنوات و6 أشهر.

وخلال المحاكمة في محكمة كانتربري كراون، اليوم الجمعة، قال إبراهيما باه السنغالي الجنسية، إن المهربين هددوا بقتله إذا لم يقود القارب الذي انطلق في 14 ديسمبر 2022.

لكن الادعاء قال إنه لم يكن يقول الحقيقة، وقال إنه مدين لزملائه الركاب "بواجب الرعاية" باعتباره قائد الرحلة.

ومن المتوقع أن يحتج الناشطون على الإدانة في وزارة الداخلية، قائلين إنها تمثل "تصعيدًا عنيفًا في اضطهاد المهاجرين من أجل "أوقفوا القوارب"".

وقال القاضي جونسون، الذي أصدر الحكم على باه يوم الجمعة: "كان القارب غير مناسب على الإطلاق، ولم يكن صالحًا للإبحار لعبور القناة. لقد كان فخًا للموت، تمامًا كما أن كل قارب من نوعه ينطلق عبر القناة في ظروف مماثلة هو فخ للموت - وحقيقة عدم وقوع وفيات في كثير من الحالات ليست مطمئنة على الإطلاق. ما حدث هو مأساة مطلقة لأولئك الذين ماتوا ولعائلاتهم."

قارب منخفض الجودة

وقيل للمحلفين إن القارب المطاطي منخفض الجودة محلي الصنع يتسع لـ 20 شخصًا، لكن باه، حاول نقل 43 شخصًا على الأقل عبر القناة الإنجليزية في تلك الليلة.

وعندما واجه القارب مشكلة، وصف عدد من المهاجرين داخل القارب وصول المياه إلى ركبهم في غضون 30 دقيقة من مغادرة الساحل الفرنسي، حسبما استمعت إليه المحكمة.

وتم نقل ما مجموعه 39 ناجياً إلى الشاطئ، في حين أن العدد الدقيق للمهاجرين الذين غرقوا غير معروف حيث قال الادعاء إن جثة مهاجر واحد على الأقل ربما لم يتم انتشالها.

وأُدين باه بأربع تهم بالقتل غير العمد من قبل المحلفين بأغلبية 10 إلى 2 فيما يُعتقد أنه الإدانة الأولى من نوعها. كما أُدين باه، الذي يزيد عمره عن 18 عامًا، بالإجماع بتسهيل الدخول غير القانوني إلى المملكة المتحدة.