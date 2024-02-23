كييف: أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن القوات الأوكرانية تستعد لهجوم مضاد جديد في البحر الأسود ومنطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأكد زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية، أن "القوات الأوكرانية ستنفذ ذلك، وستفاجئ روسيا في هجومها المذكور".

وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عقب اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين، أن القيادة التي تخطط للهجوم المضاد الأوكراني كانت تعمل خارج أوكرانيا، وتتواجد بشكل رئيسي في دول البلطيق.

يذكر أن نظام كييف بدأ في 4 حزيران (يونيو) 2023، ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث تم دفع ألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.



تقدم روسي في دونيستك

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، الجمعة، أن روسيا كثفت هجماتها في منطقة دونيستك (شرق) وخصوصا على بلدة ماريينكا بعد سيطرتها على أفدييفكا التي لها دلالات رمزية كبيرة.

ومع اقتراب الحرب من دخول عامها الثالث، صعدت القوات الروسية هجماتها العنيفة وسيطرت على بلدة أفدييفكا الاستراتيجية الواقعة شرقا، فيما تواجه القوات الأوكرانية صعوبات جراء نقص الذخيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش دميترو ليخوفيي في ساعة متأخرة الخميس، إن منطقة ماريينكا باتت "نقطة ساخنة أخرى" عقب سقوط أفدييفكا.

وأضاف أن "قرب قريتي نوفوميخايليفكا وبوبيدا، حاول العدو بدعم من مروحيات اختراق دفاعات قواتنا 31 مرة". وتقع القريتان جنوب غرب ماريينكا.

وأعلنت روسيا، الخميس، أن قواتها سيطرت على بوبيدا. بعد سقوط أفدييفكا تتقدم القوات الروسية غربا وترغم القوات الأوكرانية على مزيد من التراجع من بلدة دونيستك التي يسيطر الانفصاليون على جزء كبير منها.

"صعب جدًا"

ووصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع الوضع على الجبهة بأنه "صعب جدا" بسبب تأخر وصول إمدادات الدعم العسكرية الغربية.

وقال القائد العسكري المسؤول عن القطاع أولكسندر تارنافسكي في تصريحات تلفزيونية، إن القوات الروسية اشتبكت مع الأوكرانيين 43 مرة في ماريينكا الخميس.

وأضاف تارنافسكي أن "منطقة دونيتسك، باتجاهي أفدييفكا ومارينكا، لها النصيب الأكبر من الضربات الجوية والمدفعية وبالمسيرات".

وأكد أنه "ممتن لقواتنا على صمودهم في الحفاظ على خط الدفاع". وأكد المتحدث باسم الجيش ليخوفيي تحقيق مكاسب.