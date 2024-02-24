برلين: تظاهر الآلاف السبت في المانيا باللونين الأصفر والأزرق دعما لأوكرانيا في الذكرى الثانية للغزو الروسي، حتى لو كانت نسبة ضئيلة من الرأي العام تعتبر انتصار كييف واقعيا.

في برلين وكولونيا خصوصا تجمع خمسة آلاف شخص بحسب الشرطة، للتنديد بالحرب التي شنتها روسيا.

وتحدث المبادرون لتظاهرة برلين، منظمة "فيتشي" الأوكرانية في المنفى، عن تجمع 10 آلاف شخص أمام بوابة براندنبورغ حاملين الأعلام الأوكرانية أو لافتات كتب عليها "دافعوا عن أوكرانيا" أو "سلحوا أوكرانيا الآن".

في فرانكفورت أفادت الشرطة بوجود نحو ألف متظاهر. ويتوقع تنظيم العديد من التظاهرات اليوم في ميونيخ وشتوتغارت وإرفورت.

وقال رئيس بلدية برلين كاي فيغنر في مسيرة العاصمة "مكاننا في هذه المعركة من أجل الحرية هو إلى جانب أصدقائنا الأوكرانيين".

وسيتم إضاءة بوابة براندنبورغ مساء باللونين الأصفر والأزرق.

وعلى مسافة قريبة عرض أعضاء منظمة "غرينبيس" رسائل جاء فيها "أوقفوا القتل" و"ارفعوا أيديكم عن أوكرانيا" على واجهة السفارة الروسية.

في كولونيا تجمع المتظاهرون تحت شعار "معا من أجل أوكرانيا والديموقراطية".

وصرح أكيم لوبروير المهندس البالغ 58 عاما والذي جاء للتظاهر في فرانكفورت، لفرانس برس "على الغرب أن يفعل المزيد لدعم أوكرانيا". وأضاف "رسالتي إلى بوتين هي إنهاء هذه الحرب".

كما دعت الاوكرانية ماكسيم غودوفنيكوف البالغة 38 عاما، إلى تسليم المزيد من الأسلحة إلى بلادها. وقالت "إذا كان لدينا المزيد من الأسلحة سنتمكن من حماية أنفسنا واستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا" في شرق أوكرانيا.

انتصار كييف على موسكو

ورغم هذا التحرك يبدو أن الألمان، بعد عامين من الحرب، يراهنون بشكل أقل على انتصار كييف على موسكو.

ويثق 25 بالمئة فقط من الألمان بمثل هذه النتيجة، في حين يعتقد 40 بالمئة عكس ذلك، وفقا لاستطلاع للرأي شمل ألفي شخص نشره للتو معهد إبسوس.

ووفقا لهذا الاستطلاع، يبدو الآن أن المزيد من الألمان (43 بالمئة) يعتقدون أن بلادهم يجب أن تتوقف عن تسليم أسلحة لأوكرانيا مقارنة بـ 39 بالمئة يؤيدون ذلك.