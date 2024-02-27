إيلاف من الرباط: استقبل المدير العام للأمن الوطني (الامن العام) المغربي ولمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) عبد اللطيف حموشي، صباح الثلاثاء، بمدينة الرباط، هولغر مونش، رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية في ألمانيا، الذي يجري زيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد أمني مهم.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، استعرض مع نظيره الألماني مستويات التعاون الثنائي في مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها والارتقاء بها بما يخدم مصالح البلدين في المجال الأمني.

وأضاف البيان أن الطرفين تباحثا كذلك حول العديد من الملفات الأمنية التي تشكل حاليا موضوع تعاون عملياتي مشترك، وكذا آليات تعزيز الشراكة والمساعدة التقنية المتبادلة في مجال التكوين والتدريب الشرطي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق الرغبة المشتركة للبلدين في دعم وتطوير التعاون الثنائي في المجال الأمني، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات والتحديات الأمنية.