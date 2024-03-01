إيلاف من بيروت: دوت ثلاثة انفجارات عنيفة فجر اليوم الجمعة، ناجمة عن استهداف جوي رجح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه إسرائيلي طال "فيلا" في منطقة بطرايا بأطراف بانياس الجنوبية على الساحل السوري، تسكنها مجموعة تابعة للميليشيات الإيرانية من جنسيات غير محددة، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل، ودمار واسع في "الفيلا" المستهدفة.

وبحسب "المرصد"، استيقظ الأهالي قرابة الرابعة فجر اليوم على دوي الانفجارات العنيفة التي تسببت بحالة من الذعر بينهم.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية أمس شاحنة تابعة لحزب الله اللبناني في ريف القصير على الحدود السورية اللبنانية مما أدى لمقتل عنصر.

كما استهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية بـ 3 صواريخ موقعًا للدفاع الجوي والرادرات بالقرب من مشروع دمر على بعد 4 كم عن توسع المشروع في محيط العاصمة دمشق، وانطلقت الدفاعات الجوية محاولة التصدي للصواريخ الإسرائيلية إلا أن الصواريخ وصلت أهدافها.