دمشق: قصفت إسرائيل الأربعاء منطقة قريبة من دمشق، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية سورية وسط تصاعد التوترات الإقليمية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقال التلفزيون الرسمي السوري: "دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق وأسقطت معظم صواريخه"، وسمع مراسل وكالة فرانس برس في العاصمة السورية أصوات انفجارات تلتها صفارات سيارات الإسعاف.

استهداف ريف دمشق

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل شنت هجوما جويا مساء الأربعاء من اتجاه الجولان، مستهدفة عددا من النقاط في ريف دمشق، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

ونقلت الوزارة عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، مشيرا إلى أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية.

حزب الله وفصائل إيرانية

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع تتمركز فيها جماعة حزب الله اللبنانية وفصائل موالية لإيران في ريف دمشق.

وأشار المرصد إلى أن 4 انفجارات عنيفة دوت في منطقة السيدة زينب وبساتين ببيلا، مضيفا أن الضربات أسفرت عن وقوع جرحى كحصيلة أولية، وسط معلومات عن وجود قتلى ومفقودين.

إسرائيل لا تعلق

منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية، مستهدفة في المقام الأول القوات الموالية لإيران، من بينها حزب الله اللبناني، والجيش السوري، وتزايدت الضربات منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس قبل نحو خمسة أشهر.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

