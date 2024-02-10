دمشق: ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "انفجارات عنيفة" دوت غرب العاصمة السورية، دمشق، ليل الجمعة السبت، بسبب غارات "في منطقتي الديماس ومشروع دمر"، مشيرا إلى "معلومات عن اغتيال شخصيات من جنسيات غير سورية".

وقال المرصد السوري عبر موقعه: "دوت انفجارات عنيفة ناجمة عن غارات إسرائيلية في منطقتي الديماس ومشروع دمر حيث استهدفت الغارات بناءً سكنيًا غربي العاصمة السورية دمشق".

وأفاد المرصد عن "ثلاثة قتلى غير سوريين موالين لطهران جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي ليل الجمعة السبت على مبنى غرب دمشق".

ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن شن أي غارات في سوريا، ليل الجمعة السبت.

وقالت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا" إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت بعض الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل على ريف دمشق.

وذكرت نقلا عن مصدر عسكري سوري أن الغارات الجوية انطلقت من هضبة الجولان وتسببت في "وقوع بعض الخسائر المادية".

قصف إسرائيلي

وذكر المرصد أنه أحصى منذ مطلع العام الجاري "عشر مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، سبع منها جوية وثلاث برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 28 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات".

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 10 مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 7 منها جوية و3 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 28 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لـ"حزب الله"، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضاً مواقع للجيش السوري.

لكن هذه الضربات تكثفت بعد اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).