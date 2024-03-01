جدة: تعقد منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعا استثنائياً، لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية، ودولة فلسطين، والأردن، وإيران، لبحث الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، الثلاثاء في 5 آذار (مارس).

ويخاطب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي سيسبقه اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين في مقر المنظمة الاثنين، لبحث واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل وتدارس مشروع القرار قبل رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية في اليوم التالي.

لجنة من وزراء الخارجية

يذكر أن المملكة كانت استضافت في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في مدينة الرياض، بتنظيم مشترك من قبل منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والتي انبثق عنها عدد من القرارات، كان من أبرزها تكليف لجنة من وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في المنظمة للقيام بجولة في العواصم العالمية والمنظمات الدولية بغية العمل على وقف "العدوان الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني.

مرافعة أمام محكمة العدل

وفي سياق جهودها المتواصلة للعمل على وقف الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كانت المنظمة قد عقدت كذلك اجتماعًا استثنائيًا للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة بدعوة من المملكة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة في 18 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 2023. وقدّم الأمين العام للمنظمة وفريق قانوني، مؤخرًا، مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، باسم المنظمة استعرض فيها جرائم إسرائيل التي تقترفها في حق الشعب الفلسطيني ولاسيما حربها على قطاع غزة، مؤكدًا كذلك أن إسرائيل ماضية في تطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وتعكف الأمانة العامة للمنظمة حاليًا على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق جرائم "الاحتلال الإسرائيلي" جنبًا إلى جنب مع مرصد إعلامي أُطْلِق وباشر عمله، ويعمل على رصد تلك الجرائم والانتهاكات وإشهارها في وسائل الإعلام المختلفة.