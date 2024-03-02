إيلاف من بيروت: أعلنت القناة 12 الإسرائيلية إن مسيّرة إسرائيلية قتلت 4 من عناصر حزب الله الموالي لإيران، بينهم مسؤول كبير في قصف لسيارتهم في منطقة الناقورة جنوبي لبنان.

وقال مصدر أمني إسرائيلي إن المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه السيارة، أثناء مرورها على الطريق العام الرابط بين بلدة الناقورة ومنطقة الحمرا القريبة من الحدود.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عددا من الصواريخ أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة مفتوحة في "مرغليوت"، شمالي إسرائيل. وأضاف أن مقاتلات إسرائيلية قصفت منشأة عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، جنوبي لبنان.

كما استهدف الجيش ما وصفه المتحدث بهيكل عسكري إضافي لحزب الله، وبنية تحتية تابعة للحزب في منطقة جبل البلاط، في جنوب لبنان.

في المقابل، أعلن "حزب الله"، في بيانات مقتضبة نقلها إعلامه الحربي، مقتل ثلاثة هم محمد علي غبريس مواليد عام 1994 من بلدة طيردبا (جنوب)، ومصطفى حسين سلمان مواليد عام 1998 من بلدة مجدل زون (جنوب)، وعلي عبدالنبي قاسم مواليد عام 1993 من بلدة محرونة (جنوب).

وأعلن حزب الله أنه هاجم مقر قيادة القطاع الإسرائيلي المستحدث في مستوطنة ليمان بمسيّرة انتحارية، وحقق إصابات مباشرة.