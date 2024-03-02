إيلاف من القاهرة: أكد الجيش الإسرائيلي السبت إنه سوف يجري "تحقيقا شاملا ودقيقا" في مقتل فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات في غزة يوم الخميس في واقعة أثارت تنديدا ودعوات لإجراء تحقيق دولي، وقالت السلطات الصحية في غزة إن 118 فلسطينيا قتلوا في هذه الواقعة برصاص القوات الإسرائيلية ووصفتها بأنها مذبحة.

وشككت إسرائيل في عدد القتلى وقالت إن معظمهم سقطوا بسبب التدافع أو الدهس تحت عجلات الشاحنات مع تدفق الحشود عليها للحصول على المساعدات.

الحادثة موثقة

وقال مسؤول إسرائيلي أيضا إن القوات أطلقت النار في وقت لاحق على حشود شعرت أنها تشكل تهديدا قائلا "كان ردا محدودا"، وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري للصحفيين في تل أبيب "نحقق في هذه الواقعة ولدينا كل ما نحتاجه من توثيق لإجراء تحقيق شامل ودقيق في حقائقها وسنعلن النتائج التي نتوصل إليها".