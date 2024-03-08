واشنطن: حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه السنوي حول حال الاتحاد مساء الخميس الكونغرس على إقرار المساعدات لأوكرانيا من أجل "وقف" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متّهماً سلفه دونالد ترامب الذي سيخوض ضدّه الانتخابات الرئاسية المقبلة بـ"الخضوع" لسيّد الكرملين.

وقال بايدن أمام الكونغرس بمجلسيه إنّ ترامب "يقول لبوتين: افعل ما يحلو لك بحق الجحيم"، مضيفاً "لن أنحني" و"التاريخ يراقب بكل ما للكلمة من معنى".

وأضاف الرئيس الديموقراطي أنّ رئيس "روسيا بوتين يسير قدماً ويغزو أوكرانيا ويزرع الفوضى في سائر أنحاء أوروبا وخارجها".

وتابع "إذا كان أيّ شخص في هذه القاعة يعتقد أنّ بوتين سيتوقف عند أوكرانيا، فأنا أؤكّد لكم أنّه لن يفعل".

وفي خطابه أمام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد من المدعوين قال بايدن "قبل وقت ليس طويلاً قال رئيس جمهوري يدعى رونالد ريغان +سيّد غورباتشيف، اهدم هذا الجدار+"، مستحضراً الخطاب الشهير الذي ألقاه سلفه الراحل في برلين في 1987 في آخر أيام الحرب الباردة.

وأضاف بايدن أنّ "سلفي، الرئيس الجمهوري السابق، يقول لبوتين: افعل ما تريد بحقّ الجحيم. هذا اقتباس حرفي"، معتبراً أنّ ما ورد على لسان ترامب "أمر شائن وخطير وغير مقبول".

وتابع الرئيس الديموقراطي "رسالتي إلى الرئيس بوتين الذي أعرفه منذ فترة طويلة هي بسيطة : لن نتراجع".

وأضاف "لن أنحني" أمام بوتين.