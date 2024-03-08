إسطنبول: كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، للمرة الأولى عن رغبته في مغادرته السلطة، مؤكداً أن الانتخابات البلدية المقررة في 31 آذار (مارس) ستكون الأخيرة له.

وقال أردوغان الذي يتولى السلطة منذ عام 2003: "أواصل العمل بدون توقف. نركض بدون أن نتنفس لأنه بالنسبة إلي هذه هي النهاية. ومع السلطة الممنوحة لي بموجب القانون، فإن هذه الانتخابات هي انتخاباتي الأخيرة".

وأضاف أمام حشد من مؤسسة الشباب التركي قبل 22 يوماً من الانتخابات: "لكن النتيجة ستكون بركة لإخواني الذين سيأتون من بعدي. سيكون هناك انتقال للثقة".

ويعد الرهان الانتخابي الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم هو استعادة إسطنبول، المدينة الرئيسية والعاصمة الاقتصادية للبلاد، التي انتقلت إلى أيدي المعارضة في عام 2019 وكان أردوغان نفسه رئيساً لبلديتها في التسعينات.