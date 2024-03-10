إيلاف من لندن: نشر قصر كنسينغتون الملكي البريطاني، أول صورة رسمية لزوجة ولي العهد، أميرة ويلز منذ الجراحة التي أجريت لها في البطن في يناير الماضي.

وتظهر الصورة، التي التقطها زوجها الأمير ويليام في وندسور في وقت سابق من هذا الأسبوع، الأميرة كيت مع أطفالها الثلاثة. وكانت مصحوبة برسالة عيد الأم مع "شكر" من الأميرة على "الدعم المستمر" من الجمهور.

ومن غير المتوقع أن تعود أميرة ويلز إلى مهامها العامة قبل عيد الفصح.

وفي رسالة تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت كاثرين: "شكرًا لك على تمنياتك الطيبة ودعمك المستمر خلال الشهرين الماضيين "أتمنى للجميع عيد أم سعيد."

وتظهر الصورة الأميرة جالسة، محاطة بالأميرة شارلوت والأمير لويس والأمير جورج، ولف ذراعيه حولها. وأمضت كاثرين، 42 عامًا، 13 ليلة في عيادة لندن، بالقرب من ريجنتس بارك بوسط لندن، بعد الجراحة.

وزار الأمير ويليام زوجته أثناء إقامتها وزارها الملك قبل أن يتلقى علاجه الخاص هناك.

تكهنات كبيرة

ولم يشارك القصر سوى القليل من التفاصيل حول حالتها، والتي أثارت تكهنات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه قال إنها ليست مرتبطة بالسرطان.

وفي وقت اجازة تعافيها، قال القصر الملكي إن الأميرة تريد أن تظل معلوماتها الطبية الشخصية خاصة، مضيفًا أنها تريد "الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية لأطفالها".

وقال إنه لن قدم تحديثات بشأن تعافيها إلا عندما تكون هناك معلومات جديدة مهمة يمكن مشاركتها.

وإلى ذلك، ستساعد هذه الصورة إلى حد ما في قمع بعض النظريات الأكثر تطرفًا حول غياب الأميرة عن المسرح العام.

وقال محللون إنها محاولة ناجحة لطمأنة المعنيين بأن الأميرة، كما كرر فريقها، "في حالة جيدة".

اعلان وزارة الدفاع

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية يوم الأربعاء الماضي على موقعها الإلكتروني أن كيت ستكون حاضرة في حدث Trooping the Color في يونيو، لكنها أزالت اسمها لاحقًا من وصف الحدث.

ومن المفهوم أن الجيش لم يطلب موافقة قصر كنسينغتون قبل الإعلان، ولم يؤكد القصر حضورها.

وتزايدت التكهنات بشأن صحة الأميرة كيت منذ انسحاب زوجها الأمير وليام الشهر الماضي من النصب التذكاري لعرابه في قلعة وندسور بسبب "مسألة شخصية".

