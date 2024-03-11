بغداد: أعلن المرجع الأعلى للشيعة في النجف بالعراق آية الله علي السيستاني أنّ الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان، وفق بيان صادر عن مكتبه الاثنين، غداة إعلان السعودية ومصر ومعظم دول الخليج بدء الصوم.

وجاء في بيان صادر عن مكتب السيستاني، الذي يقلّده ملايين من المسلمين الشيعة حول العالم لا سيما في العراق، أن "يوم غدٍ الثلاثاء...هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1445"، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ويأتي ذلك فيما بدأ الصوم في دول عدة الاثنين مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين ومصر واليمن والأراضي الفلسطينية، وفق ما نقل الإعلام الرسمي في هذه البلدان، فضلاً عن تونس والجزائر.

وكان ديوان الوقف السني في العراق قد أعلن الاثنين أوّل أيام شهر رمضان.

من جهتها، أعلنت إيران أن الثلاثاء سيكون أول أيام شهر الصوم في البلاد، وهو ما أعلنته أيضا سلطنة عمان وليبيا.

وفي الأردن، أعلن مفتي عام المملكة أحمد حسنات، أن "الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

حزن

وبينما يحيي المسلمون عادة هذا الشهر في أجواء من البهجة والفرح، تلقي الحرب في غزة بظلالها على جزء كبير منهم هذا العام خصوصا في المنطقة.

ويأتي رمضان هذا العام وقد دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة شهرها السادس، بعدما اندلعت إثر هجوم للحركة على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، أوقع أكثر من 1160 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية.

وارتفعت حصيلة الحرب منذ خمسة أشهر في قطاع غزة، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس، إلى 31112 قتيلا و72760 جريحًا "72 بالمئة منهم من الأطفال والنساء".

وتحذّر الأمم المتحدة من أن 2,2 مليون شخص من سكّان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون، مهدّدون بالمجاعة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إلى "إسكات الأسلحة" في قطاع غزة. وقال "حتى مع بداية شهر رمضان، يستمر القتل والقصف وإراقة الدماء في غزة".