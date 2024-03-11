أنقرة: نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السبت المشروع الطبي التطوعي لجراحة التجميل والترميم والحروق والتشوهات لمتضرري الزلازل في جمهورية تركيا، والذي نُفذ خلال الفترة من 22 (شباط) فبراير وحتى 3 آذار (مارس) 2024، بمشاركة 21 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية، وذلك ضمن برنامج حياة التطوعي السعودي لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 2.163 فرداً، وإجراء 51 عملية جراحية في تخصص جراحة المسالك البولية والتناسلية، و226 عملية في تخصص التجميل والترميم.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.